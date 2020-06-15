إنطلقت صباح اليوم الإثنين عملية إجلاء المواطنيـن اللّبنانيين العالقيــن بالجزائر، على إثر إغلاق الحـدود الجويّة وتعليق حركة الطيران العالمي.

وحسب بيان السفارة اللبنانية، قامت شركة طيران الشرق الأوسط (Middle East) بتأمين تسيير هذه الرحلة، إنطلاقا من مطار هواري بومدين الدولي، على الساعة 11:00 صباحا بإتجاه مطار رفيق الحريري الدولي.

وحطت طائرتها ولأوّل مرة على مُدرج مطار هواري بومدين، على أمل أن تكون هذه الرحلة الإستثنائيــة بادرة خير للتعــاون المشترك بين البلدين في مجال النقـل الجوّي.

وتقدم سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر، محمد حسن، أصالـة عن نفسـه ونيابـةً عن كل أبنـاء الجاليـة اللّبنانيـة المقيمة بالجزائر بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم في تسهيل إتمام وإنجاح هذه الرحلة الإنسانيـة الإستثنائيـة في كل من الجزائر ولبنان، مُقدراً السلوك الأخوي الذي ينُـمّ عن عمـق ومتانـة العلاقات الأخويـة التي تربـط الجزائر بلبنـان، آملاً في تعزيزها وترقيتهـا ضمـن رُؤى جديدة تعود بالنّفــع على البلدين والشعبيــن الشقيقيــــن.