إجلاء 1788 جزائري من مدينة إسطنبول التركية بداية من الغد

ستشرع السلطات الجزائرية ابتداء من يوم غد الجمعة في عملية إجلاء الجزائريين العالقين من بمدينة إسطنبول التركية.

العملية الاجلاء ستشمل 1788 رعية جزائري وتكون عبر مراحل ابتداء من يوم غد الجمعة 03 أفريل وتستمر إلى غاية السبت 04 أفريل.

وبهذا الصدد تم تسخير مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية عدة فنادق لاستقبال الرعايا الجزائريين لغرض.

وأوضح البيان انه سيتم اخضاعهم للحجر الصحي الاحترازي حيث سيتم توزيع المسافرين وفق البرنامج التالي:

740 مواطنا على مستوى فندق مزافران بزرالدة .

790فإن مواطنا على مستوى كل من فندق المرسي، فندق الرياض و المركب السياحي سيدي فرج H3.

258 مواطنا على مستوی كل من مركب المعالجة بمياه البحر سيدي فرج.

وللتذكير الرعايا الجزائريين كانوا عالقين بمطارات تركيا، على إثر غلق الحدود الجوية لتقليل من مخاطر انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد19.

كما ان عملية الإجلاء ستتم بالتنسيق والتعاون بين الجزائر وتركيا .