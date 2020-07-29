إجلاء 8511 مواطن عالق خارج الوطن وهذا برنامج المرحلة الثالثة من عملية الاجلاء

بلغ عدد الجزائريين الذين اجلتهم الجزائر من الخارج 8511 مواطن الى غاية امس منذ بداية عملية الاجاء بتاريخ 20 جويلية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ان المرحلة الثالثة من العملية ستنطلق بداية من شهر اوت، حيث برمجت 13 رحلة مابين 4 الى 9 أوت القادم، 9 رحلات منها تنطلق من مطارات كبرى.

حيث برمجت رحلتين من مطار دبي، الاولى بتاريخ 4 أوت و الثانية بتاريخ 6 اوت ، تحمل رعايا الجزائر من الامارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وبنغلاداش والصين وفيتنام وتيلاندا واستراليا ومدغشقر وكينيا.

كما تم برمجة رحلة من مطار اسطنبول بالنسبة للعالقيين في تركيا وشمال قبرص واذربيجان يوم 5 اوت.

ورحلتين يومي 6 و9 اوت مخصصة لمن تبقى في تركيا والعائدين من فيتنام وتيلاندا ومدغشقر وباكستان بالاضافة الى العالقين في سوريا ولبنان والذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت.

كما برمجت رحلة من مطار الدوحة بقطر يوم 8 اوت مخصصة للعالقين بقطر وكوريا الجنوبية وباكستان وبنغلاداش واليابان وتيلاندا واستراليا ومدغشقر وكينيا وتنزانيا.

وبرمجت 3 رحلات من مطار باريس بتاريخ 4 و5 و9 اوت مخصصة لاجلاء العالقين في فرنسا والبرازيل وكوبا والمكسيك والارجنتين وكولومبيا و الكونغو الديموقراطية ودول افريقيةاخرى.

وتم برمجة 4 رحلات الأولى من مطار واشنطن بتاريخ 5 اوت لاجلاء ما تبقى من مواطنين عالقين في امريكا، ورحلة من مطار جدة يوم 5 اوت لمن تبقى من مواطنين عالقين بالمملكة السعودية، ورحلة من مطار جوهانسبورغ يوم 6 اوت مرورا بلوندا في انغولا ومطار ليبروفيل بالغابون وابيجان بساحل العاج ورحلة من مطار بغداد مرورا بالكويت يوم 8 اوت.

كما تم برمجة رحلات لاجلاء ما تبقى من مواطنين عالقين في تونس وموريتانيا وغيرها من عواصم العالم.