إحالة الأساتذة الجامعين فوق 70 سنة على التقاعد..الوزارة توضح
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا، بخصوص إحالة الأساتذة الجامعين فوق سبعين سنة على التقاعد.
وجاء في بيان الوزارة، أنه تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة، وهذا بمقتضى المادة من القانون 16-15 المعدلة والمتممة لأحكام المادة السادسة من القانون 83-12
كما يمكن للعامل أن يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد سن الستين في حدود 5 سنوات.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك الاساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، ونظرا لاحتياجات القطاع في التكوين والتأطير والبحث
فإن القطاع قد التمس تأجيل سن التقاعد الى 70 سنة مع امكانية تمديد نشاطهم بصفة استثنائية حسب احتياجات المؤسسة الجامعية المنتمين لها.
وأضاف البيان أنه وبعد تطبيق هذا الإجراء فإن عدد الذين شملتهم الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذا جامعيا،
من بينهم 312 استاذا استشفائيا جامعيا وهو مايعادل 2 بالمائة من أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب.
بالمقابل نوّهت الوزارة الى أن القطاع يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هاته الفئة حسب احتياجات القطاع في اطار التنظيم الجاري العمل به.
وخاصة في مجال تأطير الاطروحات ومشاريبع البحث العلمي ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.
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كما وافق الوزير الأوّل على إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين البالغين سن سبعين سنة، على التقاعد،
حيث أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كافة مديري الموارد البشرية، بالشروع في إجراءات الإحالة على التقاعد لهؤلاء الأساتذة.
وحسب المراسلة رقم 281 بتاريخ 25 أفريل 2022، والتي تتضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتقاعد للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين،
تم إرسالها إلى جميع مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تحت الوصاية، تأمرهم بمباشرة الإجراءات ذات الصلة.
ودعوة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المعنيين بهذا الإجراء لإيداع ملفاتهم قصد تسويتها على صناديق التقاعد قبل الدخول الاجتماعي المقبل،
وهذا تطبيقا لمحتوى مراسلة مدير ديوان الوزير الأوّل التي تحمل رقم 863 بتاريخ 3 مارس من السنة الجارية،
والتي من خلالها تم تبليغ وزارة التعليم العالي بموافقة الوزير الأوّل على إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين
والباحثين الدائمين البالغين سن سبعين سنة، على التقاعد.
وقد حدد آخر أجل لإيداع هذه الملفات وإنهاء هذه الإجراء، قبل الفاتح من شهر سبتمبر 2022 كحد أقصى، وأمرت المراسلة بضرورة إيلاء أهمية بالغة لمحتواها.
كما تم توجيه مراسلة منها إلى كل من الأمين العام للوزارة للإعلام، ونسخة ثانية إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للنشر.