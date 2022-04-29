إحالة الأساتذة الجامعين فوق 70 سنة على التقاعد..الوزارة توضح

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا، بخصوص إحالة الأساتذة الجامعين فوق سبعين سنة على التقاعد.

وجاء في بيان الوزارة، أنه تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد عند بلوغ 60 سنة، وهذا بمقتضى المادة من القانون 16-15 المعدلة والمتممة لأحكام المادة السادسة من القانون 83-12

كما يمكن للعامل أن يختار اراديا مواصلة نشاطه بعد سن الستين في حدود 5 سنوات.

أما بالنسبة للموظفين المنتمين لأسلاك الاساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، ونظرا لاحتياجات القطاع في التكوين والتأطير والبحث

فإن القطاع قد التمس تأجيل سن التقاعد الى 70 سنة مع امكانية تمديد نشاطهم بصفة استثنائية حسب احتياجات المؤسسة الجامعية المنتمين لها.

وأضاف البيان أنه وبعد تطبيق هذا الإجراء فإن عدد الذين شملتهم الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذا جامعيا،

من بينهم 312 استاذا استشفائيا جامعيا وهو مايعادل 2 بالمائة من أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب.

بالمقابل نوّهت الوزارة الى أن القطاع يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هاته الفئة حسب احتياجات القطاع في اطار التنظيم الجاري العمل به.

وخاصة في مجال تأطير الاطروحات ومشاريبع البحث العلمي ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

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