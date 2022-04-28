إحالة الأساتذة الجامعيين البالغين 70 عاما على التقاعد قبل 1 سبتمبر

وافق الوزير الأوّل على إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين البالغين سن سبعين سنة، على التقاعد، حيث أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كافة مديري الموارد البشرية، بالشروع في إجراءات الإحالة على التقاعد لهؤلاء الأساتذة.

وحسب المراسلة رقم 281 بتاريخ 25 أفريل 2022، والتي تتضمن تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتقاعد للموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين، تم إرسالها إلى جميع مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تحت الوصاية، تأمرهم بمباشرة الإجراءات ذات الصلة ودعوة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المعنيين بهذا الإجراء لإيداع ملفاتهم قصد تسويتها على صناديق التقاعد قبل الدخول الاجتماعي المقبل، وهذا تطبيقا لمحتوى مراسلة مدير ديوان الوزير الأوّل التي تحمل رقم 863 بتاريخ 3 مارس من السنة الجارية، والتي من خلالها تم تبليغ وزارة التعليم العالي بموافقة الوزير الأوّل على إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين سن سبعين سنة، على التقاعد، وقد حدد آخر أجل لإيداع هذه الملفات وإنهاء هذه الإجراء، قبل الفاتح من شهر سبتمبر 2022 كحد أقصى، وأمرت المراسلة بضرورة إيلاء أهمية بالغة لمحتواها، وتم توجيه مراسلة منها إلى كل من الأمين العام للوزارة للإعلام، ونسخة ثانية إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للنشر.

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أعلنت نيابة رئاسة الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون بجامعة الجزائر 2 “أبو القاسم سعد الله”، عن عروض منح جامعية لفائدة طلبة الليسانس والأساتذة للسنة الجامعية 2022/2023.

وأوضحت إدارة الجامعة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن هذه المنح، تقدمها جامعة Alicante الإسبانية في إطار مشاريع البرنامج الأوروبي Erasmus+ ICM.

وأشار البيان، إلى أن آخر أجل لإرسال طلبات الترشح هو 20 ماي 2022.

و عليه، يتوجب على الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

أين سيتم اختيار طالبين إثنين و أستاذ(ة) واحد(ة) ممن تتوفر فيهم شروط القبول بالجامعة المستقبلة.

حيث يقدر عدد المنح المقدمة، منحتان دراسيتان بالنسبة لطلبة الليسانس، ومنحة للتدريس بالنسبة للأساتذة.

وأضاف البيان، أن مدة الاستفادة هي 5 أشهر بالنسبة لطلبة الليسانس، و5 أيام بالنسبة للأساتذة، خلال السنة الجامعية 2022/2023.

التخصصات المطلوبة بالنسبة للطلبة والأساتذة:

اللغات، حيث أن مستوى اللغة المطلوب هو “B2” في الاسبانية أو الإنجليزية.

أما بالنسبة لملف الترشح فيتمثل في:

التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان، حيث يملأ ويوقع ويصور ضوئيا بصيغة PDF ويرسل.

تحميل التصريح الشرفي الخاص بالطلبة

تحميل التصريح الشرفي الخاص بالأساتذة والموظفين

بالإضافة إلى السيرة الذاتية، ورسالة تحفيزية “lettre de motivation” باللغة الاسبانية أو الإنجليزية.

وكذا كشوف النقاط وشهادة البكالوريا وجميع الشهادات المدرسية المتحصل عليها بالنسبة لطلبة الليسانس.

وشهادة العمل، وقائمة الإصدارات العلمية بالنسبة للأساتذة.

كما دعت إدارة الجامعة، المهتمين، للتواصل مع خلية ايراسموس بنيابة رئاسة الجامعة للعلاقات الخارجية والتعاون عبر البريد الإلكتروني الآتي: [email protected] للحصول على المزيد من التفاصيل.

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