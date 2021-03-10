إحالة الرئيس الموريتاني السابق وعددا من معاونيه وأقربائه أمام النيابة

أحالت شرطة الجرائم المالية والإقتصادية، أمس الثلاثاء، الرئيس الموريتاني الأسبق وعددا من معاونيه وأقربائه إلى النيابة.

كما أودعت النيابة هؤلاء في معتقلات بالعاصمة قبل إحالتهم للسجون العادية حسب مصادر أمنية مقربة.

وأكدت ذات المصادر أن “الدفعة الأولى المشمولة مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف الفساد سيتم إيداعها بالسجون المؤقتة”.

وتوقعت مصادر متابعة لهذا الملف إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن قبل شهر رمضان للإقامة فيه.

وتجري هذه التطورات في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان الموريتاني العام الماضي حول مجموعة من القضايا التسييرية.

وجرى مثول المشمولين بملف الفساد وسط إجراءات أمنية مشددة تتولاها شرطة مكافحة الشغب لتأمين بواباته منذ مساء الإثنين.

ومثل أمام النيابة بالإضافة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن هذا الملف الحساس،مجموعة من الوزراء يتقدمهم الوزير الأول الأسبق .