إحالة قانون المالية للجنة المختصة.. لا ضرائب جديدة على المواطنين ومنح تحفيزية للمستثمرين

تم، اليوم الثلاثاء، إحالة قانون المالية لسنة 2021، للجنة المختصة وتم الإحتفاظ بعدم إقرار ضرائب جديدة على المواطنين.

وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قد ترأس صبيحة اليوم إجتماعا لمكتب المجلس، تم خلاله إحالة قانون المالية على اللجنة المختصة.

وتم خلال الإجتماع إبراز أهم النقاط التي تضمنها القانون، بما فيها الاحتفاظ بتوسيع العناية بالجوانب الاجتماعية، رغم القيود المالية وجائحة كورونا.

كما تقرر عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين مع منح تحفيزات كبيرة للمستثمرين.

وأكد شنين خلال الإجتماع على أهمية ونوعية التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور والمحافظة على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية من أجل الجزائر.