إحالة ملف كل من أحمد أويحيى وبدة محجوب ويوسف يوسفي الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر
احال اليوم الخميس قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد ملف كل من أحمد اويحيى وبدة محجوب ويوسف يوسفي الى الى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر .
كما تم وضع وضع 7 اشخاص رهن الحبس المؤقت في قضية KIA.
إضافة إلى وضع رجل الأعمال عرباوي حسان الحبس المؤقت، وكذا إطارين تابعين لوزارة الصناعة حاليا رهن الحبس المؤقت.
وأيضا وضع المدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري رهن الحبس المؤقت.
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