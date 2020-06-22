إحالة 8 تعديلات لمشروع قانون إعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على اللجنة المختصة

أحال، اليوم لإثنين، مكتب المجلس الشعبي الوطني 8 تعديلات مقترحة على مشروع قانون إعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة على اللجنة المختصة.

أفاد المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أن مكتب المجلس أحال 8 تعديلات مقترحة على مشروع قانون على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

وأشار المجلس أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اجتماعا برئاسة سليمان شنين درس خلاله التعديلات 12 المقترحة على مشروع قانون إعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.

وأضاف المجلس أنه تم إحال 8 تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها.

فيما رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني 4 اقتراحات تعديلات لعدم استيفائها الشروط الشكلية المستوجبة قانونا.

هذا ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة علنية تعقد يوم غد الثلاثاء.