إحباط إدخال أزيد من 5 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية

نشرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 مارس 2024، في كامل التراب الوطني.

حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 27 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 546 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 9586 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت. 45 شخصا وضبطت 29 مركبة و 86 مولدا كهربائيا و 69 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما تم توقيف 14 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 5 بنادق صيد و 69222 لتر من الوقود. و 18 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و 3 قناطير من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وبخصوص الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية. لـ 355 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما. تم توقيف 1551 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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