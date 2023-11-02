إحباط إدخال أزيد من 7 قناطير كيف معالج من المغرب وحجز 16 كغ كوكايين

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2023. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 69 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولات إدخال 7 قناطير و49 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 16,814 كيلوغرام من مادة الكوكايين و158117 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 64 شخصا. وضبطت 39 مركبة و149 مولدا كهربائيا و109 مطرقة ضغط و60 قنطارا من خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 35 شخصا آخر وضبط 33 بندقية صيد و41229 لتر من الوقود. و111 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(84) قنطار من مادة التبغ و(7126) وحدة من مختلف المشروبات. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 14 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 190 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.