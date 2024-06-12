إحباط إدخال 19 قنطارا من الكيف المغربي وضبط قرابة 4 ملايين قرص مهلوس

نجحت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، في إحباط محاولات إدخال أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وجاء ذلك في عمليات منفصلة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 جوان الجاري، أين تم أيضا توقيف 123 تاجر مخدرات، وضبط 3667300 قرص مهلوس. حسب الحصيلة العملياتية الاسبوعية لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت مفارز الجيش الشعبي الوطني خلال نفس الفترة، بكل من “تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإيليزي، 169 شخص وضبطت 26 مركبة و109 مولدات كهربائية و51 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وفي السياق ذاته، تم توقيف 13 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد و5664 لتر من الوقود و85 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و21 قنطارا من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تم توقيف 452 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.