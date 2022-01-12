إحباط إدخال 23 قنطار كيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 19 بارون مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 01 إلى 11 جانفي 2022، فقد تم إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ23 قنطار و31 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 40 تاجر مخدرات آخرين وضبط 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

بالإضافة إلى حجز 136 كيلوغرام من الكيف المعالج، وكذا 96352 قرصا مهلوسا، وذلك خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.