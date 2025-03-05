إحباط محاولات إدخال أكثر من 3 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 36 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و 31 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 26 فيفري إلى 04 مارس 2025. عبر كامل التراب الوطني، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 36 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 3 قناطير و31 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. مع حجز (929875) قرص مهلوس.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العمليات مكنت من توقيف 244 شخصا وضبط 33 مركبة و 265 مولدا كهربائيا. و 159 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب. غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وجانت.

كما تم توقيف 44 شخصا آخر وحجز مسدس 1 رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية 1 رشاشة FMPK و3 بنادق صيد. و7 بنادق مضخية و78.730 لتر من الوقود، بالإضافة إلى كمية من مادة التبغ و9 أطنان من المواد الغذائية. الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

- توقيف 716 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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