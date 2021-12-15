إحباط محاولات إدخال 11 قنطار زطلة عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 13 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من الزطلة عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 08 و14 ديسمبر 2021، تُقدر كمية المحجوزات، بـ11 قنطار و25 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 18 تاجر مخدرات بحوزتهم 59 كيلوغرام من نفس المادة. و34800 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش، 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 137 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المفارز، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و4 مخازن ذخيرة و23 مركبة، و237 مولدا كهربائيا.

بالإضافة إلى حجز 198 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.كما تم حجز 27 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم ضبط 9 بنادق صيد و151 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.وكذا 75 قنطار من مادة التبغ و36000 وحدة من مختلف المشروبات بكل من الأغواط والمنيعة وأدرار وتلمسان وتيارت وبومرداس.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (13306) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وتندوف.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 52 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 87 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس وتلمسان والنعامة وأدرار والطارف.

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