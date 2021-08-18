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إحباط محاولات الحرڤة لـ473 شخصا عبر السواحل الوطنية

بقلم النهار أونلاين
إحباط محاولات الحرڤة لـ473 شخصا عبر السواحل الوطنية
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تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 473 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أوت الجاري.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، نشرتها اليوم الأربعاء، تم توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وجانت.

هذا ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أوت 2021 عديد العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

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