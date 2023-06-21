إحباط محاولة إدخال أزيد من 21 قنطار كيف معالج عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. 43 تاجر مخدرات.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد قامت أيضا بإحباط، محاولات إدخال 21 قنطار و56,15 كيلوغرام من الكيف المعالج. عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 1560 غرام من مادة الكوكايين و59476 قرص مهلوس.

وقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان 2023. عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 42 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة. فيما ضبطت مفرزة أخرى بإن أميناس، أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وأربعة قنابل يدوية وكمية من الذخيرة.