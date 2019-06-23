إحباط محاولة إنقلاب في إثيوبيا ومقتل رئيس الأركان

لقي رئيس أركان الجيش الإثيوبي، “سيري ميكونين”، حتفه، إثر إطلاق النار عليه من قِبل حارسه الشخصي، في إطار محاولة انقلاب.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، اليوم الأحد، فقد أعلنت وسائل إعلام رسمية، قبل ساعات، مقتل رئيس ولاية أمهرة، ومستشاره.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن رئيس جهاز الأمن في أمهرة، الجنرال “أسامنيو تسيجيوكان”، يقف وراء محاولة الانقلاب.

كما أعلن رئيس الوزراء، “أبي أحمد”، إن حكومته أحبطت محاولة انقلاب في منطقة خارج العاصمة “أديس أبابا”.

وصرح “أبي أحمد”، لمحطة إذاعة حكومية، أن إدارته أحبطت محاولة انقلاب في إقليم أمهرة، بقيادة مسؤول عسكري رفيع المستوى، وآخرون داخل الجيش.

ومن جهتها، أبلغت السفارة الأميركية، عن سماع إطلاق نار السبت في العاصمة أديس أبابا، وحثت السكان على توخي الحذر.

وقال قائد القوات الخاصة في أمهرة، “تفيرا مامو”، للتلفزيون الحكومي، اليوم الأحد، إن “معظم الأشخاص الذين قاموا بمحاولة الانقلاب تم اعتقالهم، رغم أن عددا قليلا منهم لا يزالوا طلقاء”.