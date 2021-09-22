إحباط محاولة “الحرڤة” لـ330 شخصا بالسواحل الوطنية

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية لـ 330 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 سبتمبر 2021.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم خلال نفس الفترة، توقيف 70 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من إن أمناس والوادي وورقلة وتلمسان وإن صالح.

هذا ونفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 سبتمبر 2021 عديد .العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة

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