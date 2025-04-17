إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الكوكايين بولاية أدرار

تمكنت الفرقة المتعددة المهام برقّان، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بأدرار، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (الكوكايين). وذلك إثر عملية نوعية نُفذت على مرحلتين وبإحكام ميداني. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني.

وقد جاءت هذه العملية بناءً على معلومات دقيقة استُغلت باحترافية من طرف المصالح المعنية، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط. في نقل وترويج المخدرات عبر إقليم ولاية أدرار.

وقد اسفرت العملية عن حجز كمية تقدر بـ 132 كيلوغرام و700 غرام من الكوكايين، توقيف أحد المهربين.

إضافة إلى حجز وسيلتي نقل استُخدمتا في العملية، وهماجرار طريقي ومقطورة وسيارة رباعية الدفع.

وتؤكد هذه العملية النوعية مرة أخرى مدى جاهزية وكفاءة المصالح الأمنية والجمارك الجزائرية في التصدي لمحاولات إدخال هذه السموم إلى التراب الوطني، بما يعزز من قدرات الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار.