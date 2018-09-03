إحباط محاولة تهريب مليون و45 ألف أورو بمطار هواري بومدين

أحبطت عملية مشتركة بين الشرطة ومصالح الجمارك بمطار هواري بومدين محاولة تهريب مليون و 45 ألف أورو.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” فإن الأموال كانت بحوزة مسافر متوجه الى تركيا.