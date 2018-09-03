إحباط محاولة تهريب مليون و45 ألف أورو بمطار هواري بومدين

قام سكان بلدية عين مليلة ولاية أم البواقي صبيحة اليوم الأحد بتنظيم حركة إحتجاجية سلمية أمام المستشفى على خليفة سوء الخدمات الصحية بالمنطقة.
واختار المحتجون المستشفى…
انتقل الى رحمة الله مجاهد جيش التحرير من منطقة الأوراس بولاية خنشلة العقيد شرقي الوردي، عن عمر ناهز 83 عاما.
مارس الفقيد مهاما سامية في الدولة…
أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني طالبا جامعيا يروج المهلوسات ببلدية بنقاوس ولاية باتنة.
المتهم "و خ" كان على متن سيارة من نوع "شوفرولي أفيو"، عند تفتيشها…
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