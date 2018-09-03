عاجل

إحباط محاولة تهريب مليون و45 ألف أورو بمطار هواري بومدين

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
إحباط محاولة تهريب مليون و45 ألف أورو بمطار هواري بومدين
بقلم أمينة داودي

أحبطت عملية مشتركة بين الشرطة ومصالح الجمارك بمطار هواري بومدين محاولة تهريب مليون و 45 ألف أورو.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” فإن الأموال كانت بحوزة مسافر متوجه الى تركيا.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital