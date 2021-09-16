الدرك الوطني: إحباط محاولة حرقة لـ15 شخصا من بينهم عنصران من “الماك”

تمكنت مصالح الدرك الوطني، من إفشال محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 15 شخص.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن العملية كانت مبرمجة إنطلاقا من شواطىء عنابة في إتجاه السواحل الإيطالية.

وأفضت التحقيقات إلى إكتشاف شخصين (02) ناشطين ضمن التنظيم الإرهابي ” ماك” كانا ينويان الإفلات من المتابعات القضائية هروبا إلى الخارج، يضبف المصدر نفسه.

هذا وبينت التحقيقات أن المشتبه فيهما تلقيا تعليمات من قبل قياديي التنظيم الإرهابي “ماك” من خارج البلاد بضرورة مغادرة التراب الوطني هروبا من قبضة العدالة. حيث حاولا الفرار من المناطق التي عرفت حرائق إجرامية للغابات.

وأضاف بيان قيادة الدرك الوطني، إلى أن المشتبه فيهما قد أودعا الحبس المؤقت بتهمة الإنخراط في جماعة تخريبية الهدف منها إستهداف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية الإشادة بالأعمال الإرهابية للتنظيم الإرهابي “ماك” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.