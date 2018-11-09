إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 شباب بعنابة
تمكنت ليلة الأمس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحجار من احباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 شاب ينحدرون من ولاية عنابة.
وأحياء مختلفة من الولايات الشرقية كانوا بصدد التوجه نحو جزيرة سردينيا الإيطالية على متن قارب تقليدي الصنع.
وعلى إثر دورية روتينة و مراقبة الشريط الساحلي تمكنت ذات المصالح، في حدود الساعة الواحدة صباحا من شاطئ “البطاح”.
أين تم توقيفهم و حجز المعدات المتمثلة في قارب صيد و محرك و معدات اخرى.
وتتراوح أعمار الحراقة بين 19 و 35 سنة سيتم تحرير محضر سماع في حقهم و ايداعهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار.
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