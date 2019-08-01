إحباط مخطط إرهابي استهدف مطار قرطاج في تونس

أعلن وزير الداخلية التونسي، “هشام الفوراتي”، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط إرهابي، من طرف القوى الأمنية التونسية، كان يستهدف مطار قرطاج الدولي، في العاصمة التونسية.

وقال وزير الداخلية التونسي، لإذاعة “موزاييم أف أم” التونسية: “تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، عقب عمليات شارع الحبيب بورقيبة، والقرجاني، وحي الإنطلاقة، في نهاية جوان الماضي، من ايقاف عدد من المتهمين”.

وأضاف ذات المتحدث، أن من بين المتهمين، يوجد أشخاص كانوا يحاولون استهداف مطار قرطاج الدولي.

وأكد وزير الداخلية، أن الوضع الأمني في تونس مستقر، داعيا في نفس الوقت إلى المزيد من اليقظة.

للتذكير، فرضت السلطات التونسية، منذ بداية جويلية الماضي، اجراءات وتدابير أمنية استثنائية داخل مطار قرطاج الدولي، ولا تزال مطبقة حتى الآن.