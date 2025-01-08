إحباط هجوم شنّه إرهابيو بوكو حرام على القصر الرئاسي في التشاد

كشفت وسائل إعلام تشادية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق رصاص من أسلحة ثقيلة قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة نجامينا.

ووفقا للمصدر ذاته، سيطرت مصالح الأمن التشادية المكلفة بتأمين القصر الرئاسي على الوضع وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمن التشادي أطلق النار على مركبة توقفت أمام القصر الرئاسي.

فيما تتحدث وسائل إعلام تشادية عن إحباط هجوم مسلح شنّه إرهابيو جماعة بوكو حرام.

الهجوم المسلح على القصر الرئاسي جاء بعد ساعات من استقبال وزير الخارجية الصيني من طرف الرئيس التشادي. وبالتزامن مع منح سلطات نجامينا مهلة للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد. تضيف وسائل إعلام تشادية.

وكانت تشاد أعلنت في نهاية نوفمبر إنهاء الاتفاق العسكري بين باريس ونجامينا، إذ وضعت بهذا القرار حداً لـ 60 عاماً من التعاون العسكري، منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي.

وأعلن وزير الخارجية التشادي الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن كولامالاه في بث مباشر على حسابه في فسيبوك أمام قصر الرئاسة في نجاميناأنه تم التحكم في الوضع بشوارع نجامينا.

وأكد عبد الرحمن كولامالاه قائلا: “سندافع عن بلدنا بدمائنا وسأخاطبكم في بث مباشر آخر بوقت لاحق لمنحكم تفاصيل أخرى”.