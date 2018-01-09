إحباط 20 اعتداءً إرهابيا في فرنسا خلال عام 2017

أحبطت السلطات الأمنية الفرنسية 20 اعتداءً خلال 2017 وفق وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوب .

معتبرا أنه لا توجد منطقة يمكن القول إنها بمنأى تماما عن الاعتداءات.

وقال الوزير الفرنسي في تصريحات صحيفة، أنه تم إفشال تنفيذ 20 اعتداءً في فرنسا عام 2017.

ما يعني أن اليقظة واجبة في كل مكان، مضيفا أنه لا توجد منطقة يمكن أن نقول إنها بمنأى عن خطر الاعتداءات.

يذكر أن الاعتداءات الإرهابية أوقعت في فرنسا 241 قتيلا منذ السابع من جانفي 2015.

وخلال العام 2017 تبنى ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية تنفيذ اعتداءين في فرنسا.

الأول في أفريل في الشانزليزيه في باريس والثاني في أكتوبر في محطة سان شارل في مرسيليا.

بينما بلغ اجمالي ضحايا الهجمات الإرهابية منذ 2015 في فرنسا 241 قتيلا.