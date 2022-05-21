إحداها مصرية.. واشنطن تشطب 5 مجموعات من “لائحة الإرهاب”

شطبت الولايات المتحدة، 5 مجموعات من لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية الأجنبية، من بينها الجماعة الإسلامية في مصر. كما ضمت المجموعات المشطوبة حركة “إيتا” الانفصالية الباسكية، والطائفة اليابانية “أوم” بعد سنوات لم تمارس فيها العنف.

وحركة “إيتا” التي نشطت لفترة طويلة بإسبانيا وفرنسا حيث ارتكبت عدة اعتداءات، متهمة بالمسؤولية عن مقتل أكثر من 820 شخصا. لكنها حلت نفسها في 2018 بعد 8 سنوات من إعلانها وقفا لإطلاق النار.

في حين، حذفت واشنطن أيضا المجموعة اليهودية “كهانا حي” المرتبطة بالحاخام مئير كاهانا. وكذلك المنظمة الفلسطينية “مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس” من اللائحة، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية.

والمنظمتان الأخريان هما أوم شينريكيو (أوم الحقيقة المطلقة)، الطائفة اليابانية التي نفذ أعضاؤها الاعتداء الدامي بغاز السارين بمترو طوكيو عام 1995. والمجموعة المصرية “الجماعة الإسلامية” التي كان يتزعمها في أحد الأوقات عمر عبد الرحمن الذي توفي في السجن بالولايات المتحدة.