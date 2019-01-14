إحذروا.. علامات «شيبس» و«بسكويت» و«عصائر» تسبب السرطان وتخرب الجهاز المناعي والذاكرة!

مديريات الصحة توجه تحذيرات للمؤسسات والمستشفيات التابعة لها وتأمر بإطلاق حملات تحسيس

أصدرت مديريات الصحة بمختلف الولايات تحذيرات من استهلاك بعض المواد الغذائية التي تباع في المحلات والأسواق، من بينها شيبس «البطل» وأنواع من العصير والحليب والبسكويت، حيث قالت التحذيرات إن هذه المواد تحتوي على مواد مسرطنة خطيرة.

وجاء في مراسلة وجهتها مصلحة الوقاية التابعة لمديرية الصحة لولاية الجلفة، وتحمل تاريخ 9 جانفي الماضي، إلى جميع مديري المؤسسات العمومية الإستشفائية ومديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، أنه وبناء على معلومات تحصلت عليها مصالح أمن الولاية، مفادها أن بعض المواد الغذائية قد تحتوي على مواد مسرطنة.

وقالت الإرسالية التي تحوز «النهار» على نسخة منها، والتي اعتمدت على إرسالية أخرى أصدرتها مصالح أمن الولاية بناء على تحذيرات صادرة من المديرية العامة للأمن الوطني، يوم السادس من جانفي الماضي، أن بعض التجار يعتزمون إغراق أسواق بلدان شمال إفريقيا، خصوصا الجزائر وتونس، بمواد استهلاكية تساهم في خلايا المناعة عند الإنسان والذاكرة.

إلى جانب كونهل تحمل موادا مسرطنة، لتوضح المراسلة أن من بين تلك المواد الغذائية عصير المانجو من علامة «مازا» وعصير المانجو من علامة «دلتا» لكونهما يحتويان على مواد 211F.

إلى جانب عصير منعش يحتوي على المادة 330E، وعصير «فريشي» ومسحوق يحتوي على المادة E102 E171، وعصير من علامة «سوبر سكواتش» الذي يحتوي على المادة 211E و330E، وشراب برتقال مركز أمريكي الصنع من علامة sun up، الذي يحتوي على المادة 330E، بالإضافة إلى منتوج «الشيبس» الذي يحمل العلامة التجارية «البطل» الذي يحتوي على المادة 223E.

ووردت في قائمة المحاذير اسم بسكويت محشي يسوق تحت علامة «كاستر كريم» لكونه يحتوي على المواد 307E، 339E، 223E، وأخيرا حليب سائل من نوع «لونا» يحتوي على المادة 325E. وطلبت مديرية الصحة الهيئات والمؤسسات التابعة لها بالقيام بحملات تحسيسية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.