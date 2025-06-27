إحصاء أزيد من 580 مشروعا سياحيا قيد الإنجاز

سجلت وزارة السياحة والصناعة التقليدية أزيد من 580 مشروعا سياحيا قيد الانجاز حاليا عبر مختلف ولايات البلاد.

وقال مدير الاستثمار السياحي بالوزارة، غلام الله بوكبوس، خلال ندوة نظمت على هامش فعاليات الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن 582 مشروعا سياحيا يجري انجازها حاليا. وهو ما سيسمح بتعزيز قدرات الاستضافة بشكل محسوس.

ولفت المدير إلى أن دخول هذه المشاريع حيز الخدمة سيرفع عدد الأسرة من 140 ألف حاليا الى أكثر من 210 الف سرير وطنيا.

مشيرا إلى أن 145 مشروعا مرتقب استلامه خلال السنة الجارية 2025.

وأشاد بوكبوس، بالجهود المبذولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في مرافقة المستثمرين لإنجاز مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع.

كما أحصت الوكالة الوطنية للعقار السياحي، 269 منطقة سياحية مصنفة على مستوى التراب الوطني، 60 بالمائة منها في المناطق الساحلية.

هذا وقدمت مؤسسات ناشئة تجاربها في مجال الترويج السياحي لوجهة الجزائر. مع استعراض عدة حلول مبتكرة تقدم للسائح الجزائري خدمات متعددة بأسعار مختلفة وتنافسية تلبي رغباته.

كما استعرض المشاركون في هذا اللقاء، الجهود المبذولة للرفع من مردودية القطاع السياحي. مع التأكيد على أهمية ادراج التأمين عن السفر طيلة أيام العطلة، الأسعار والنقل. إضافة الى منح تسهيلات فيما يتعلق بقروض المتعاملين الاقتصاديين في مشاريعهم.