إحصاء أزيد من 6.5 مليون سيارة في الجزائر

كشف الديوان الوطني للإحصائيات اليوم أن حظيرة السيارات في الجزائر تجاوزت 6.5 مليون مركبة مع نهاية سنة 2019.

وأوضح الديوان أي مقابل ما يزيد عن 6.4 مليون عام 2018، وهذا بإرتفاع قدره 2.47 بالمائة.

كما ان الحظيرة الوطنية للسيارات قد بلغت 6.577.188 مركبة في 2019 مقابل 6.418.212 مركبة في أواخر سنة 2018.

أي بإرتفاع قدره 158.976 وحدة 2.47 في المائة.

وأشار الديوان إلى أن عدد المركبات المرقمة أوالمعاد ترقيمها قد بلغ 861.837 مقابل 819.904 مركبة خلال السداسي الأول من 2018.

بإرتفاع قيمته 5.11 في المائة أي 41.933 وحدة.

وفيما يتعلق بتقسيم عمليات ترقيم المركبات الجديدة، سجل إرتفاع طفيف بـ 2.30 في المائة، أي 2.500 مركبة.

ليبلغ العدد الإجمالي 158.976 مركبة مقابل 155.400 وحدة خلال نفس الفترة.

وبخصوص تقسيم عمليات الترقيم واعادة الترقيم خلال السداسي الثاني من 2019، حسب نوع المركبة اكد الديوان:

الحظيرة الوطنية للسيارات تتكون من 598.644 مركبة سياحية “69.46 في المائة من رقم الأعمال الشامل”

137.795 شاحنة صغيرة “15.99 في المائة”

64.311 دراجة نارية “7.46 في المائة”.

وأحصت الحظيرة الوطنية كذلك 28.751 شاحنة “3.34 في المائة”

9.219 جرار فلاحي “1.07 في المائة”

7.806 مقطورة “0.91 في المائة”

6.804 حافلة نقل داخل المدينة-حافلة نقل خارج المدينة “0.79 في المائة”

7.644 جرار طريق “0.89 في المائة”

وأخيرا 863 مركبة خاصة “0.10 في المائة”.

وكشف الديوان أن 5 ولايات التي تعد أكبر عدد من السيارات المرقمة والمعاد ترقيمها خلال السداسي الثاني من 2019 وهي:

الجزائر العاصمة بـ 97.624 وحدة “11.33 في المائة من الإجمال”.

متبوعة بالبليدة بـ 61.388 “7.12 في المائة”.

قسنطينة بـ 37.728 وحدة (4.38 في المائة”.

المسيلة بـ 31.624 وحدة “3.67 في المائة”.

سطيف بـ 29.061 “3.37 في المائة”.

وبخصوص جنسية مصنعي المركبات فقد جاءت المركبات من أصل فرنسي “233.577 مركبة، منها 23.768 جديدة”

متبوعة بالمركبات الألمانية “91.205، منها 16.305 مركبة جديدة”.

اليابانية “89.323، منها 6.510 جديدة”.

وأخيرا الصينية “24.393 وحدة، منها 5.144 مركبة جديدة”.

ومثل المازوت ما يزيد عن الثلث، أي بنسبة 39 في المائة من الحظيرة الوطنية للمركبات.

في حين غلب استعمال البنزين على البقية.

كما إن نسبة المركبات التي تسير بالمازوت قد بلغت 24 في المائة من المركبات السياحية.

بينما مثلت المركبات النفعية “شاحنات وشاحنات صغيرة” 12 في المائة.