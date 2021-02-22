إحصاء وتصنيف المستثمرات الفلاحية المعنية بعملية إيصال الكهرباء

ترأس وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، اليوم الاثنين، اجتماع عمل مع مدير الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز SADEG.

وخصص هذا الإجتماع لمتابعة عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية.

كما تم عرض خلال الإجتماع التقييم الأولي لعملية إحصاء وتصنيف المستثمرات المعنية بعملية إيصال الكهرباء عبر كل ولايات الوطن حسب الأولويات.

بالإضافة إلى مناقشة بعض العراقيل التي تم إحصاؤها على المستوى الميدان واقتراح الحلول المناسبة لها.

وطلب الوزير تنظيم تجمعات جهوية الأسبوع القادم بين كل من مديريات المصالح الفلاحية والمديريات الجهوية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.

وذلك لمعالجة بعض المسائل العالقة فيما يخص تجسيد هذا البرنامج الهام الذي يعتبر من أولويات السلطات العمومية.

ومن جهته أكد المدير العام ل SADEG على استعداد الشركة لمرافقة قطاع الفلاحة فيما يخص الربط بالكهرباء الريفية.