إحياء اليوم الوطني للإمام غدا

تُحيي الجزائر، غدا الأحد، اليوم الوطني للإمام، المصادف لـ15 سبتمبر من كل سنة، تحت شعار “الإمام من الجهاد والتحرير إلى البناء والتعمير”.

ويشكل اليوم الوطني للإمام الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سنة 2021، مناسبة للوقوف على دور ورسالة أئمة و علماء الجزائر في التربية وتلقين تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وبالنظر إلى المكانة الهامة التي يحظى بها الإمام في المجتمع، تولي السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة لهذه الفئة.

وقد تجسّد ذلك في مستهل شهر فيفري المنصرم بقرار الموافقة على النظام التعويضي للإمام. المنبثق عن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية.

كما يعكس ذات القرار “الاهتمام والرعاية” الخاصة التي حظي بها الأئمة، و التي تجسدت بتثمين مكانتهم العلمية والروحية في المجتمع.

كما ورد في نفس الإطار المرسوم التنفيذي المتضمن “القانون الأساسي” الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.

وقد تضمن هذا القانون “كيفيات استفادة الموظفين المنتمين لرتبتي إمام ممتاز وإمام خطيب أول من الترقية. إلى جانب فصل كامل حول سلك الأئمة الممتازين. بحيث حدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم”.

موضحا مهام الإمام الممتاز، لا سيما المساهمة في ترقية الخطب المنبرية والمحافظة على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع. والوقاية من الآفات الاجتماعية ومعالجتها.

ولم يغفل القانون شروط التوظيف والترقية بصفة إمام ممتاز. كما أدرج أحكام الإدماج في ذات الرتبة. مع تحديد شروط التوظيف والترقية في الرتب الخمس التي يضمها سلك الأئمة والمتمثلة في الإمام المدرس. الإمام الواعظ, الإمام الأستاذ, الإمام الخطيب والإمام الخطيب الأول.