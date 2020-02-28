إحياء مشروع ملبنة “المراعي” السعودية في الجزائر

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة، أنه سيتم قريبا، إعادة إحياء مشروع ملبنة “المراعي” السعودية المختصة في إنتاج الألبان، في الجزائر.

‎وقال وزير التجارة في منشور على صفحته الرسمية “بفيسبوك “، إنه طلب رسميا من السفير السعودي لدى الجزائر، يوم استقباله، بإعادة إحياء مشروع ملبنة المراعي في الجزائر.

وأضاف رزيق أن السفير السعودي لدى الجزائر، وعده بذلك، وفي الأشهر القادمة، سوف يستقبل الوزير هذه الشركة لإحياء المشروع رسميا.

للتذكير، فقد رفض وزير الفلاحة الأسبق، رشيد بن عيسى، سنة 2009، استثمار شركة “المراعي” السعودية المختصة في إنتاج الألبان بالجزائر.

واشترط الوزير آنذاك على شركة “المراعي” السعودية، الاندماج في السياسة الفلاحية الجديدة للجزائر بجميع جوانبها.

كما ألزم الوزير الأسبق، على شركة المراعي، الاستثمار في المواد الواسعة الاستهلاك.