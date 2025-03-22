إختتام حملة وطنية واسعة للتشجير

قام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم السبت، على مستوى غابة باينام بالجزائر العاصمة، بالاشراف على اختتام حملة وطنية واسعة النطاق للتشجير.

وتم تنظيم هذه الحملة، من طرف مؤسسة بريد الجزائر، وبالتعاون مع كل من مديرية الغابات والحزام الاخضر لولاية الجزائر. حيث شملت هذه الحملة مختلف ولايات الوطن.

وتندرج هذه المبادرة، المتزامنة للاشارة، مع الاحتفال باليوم الدولي للغابات، في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة وتعد انعكاسا لبعدها المواطناتي.

وترمي الحملة، المنظمة تحت شعار: “من أجل بيئة مستدامة للأجيال القادمة”. إلى زيادة الوعي بدور الغابات وأهميتها في ترقية جودة حياة الإنسان و الحفاظ على النظم البيئية.

كما تهدف، في ذات السياق، إلى مرافقة وتشجيع الجهود المبذولة لحمايتها بشكل مستدام.

وعرفت المبادرة تنظيم أنشطة تربوية تفاعلية لفائدة الاطفال، حيث لم تقتصر مشاركتهم على القيام بغرس الأشجار، وإنما تعدت ذلك إلى إذكاء ثقافة المحافظة على البيئة لديهم.