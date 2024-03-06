إختناق 5 أشخاص بالغاز السام في باتنة

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم خمسة (05) أشخاص بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 50 مسكن ترقوي بلدية أولاد فاضل ودائرة تيمقاد بولاية باتنة.

وأوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 02سا21د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي 50 مسكن ترقوي بلدية أولاد فاضل و دائرة تيمقاد.

حيث خلف الحادث تسمم 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و 74 سنة. تم إسعافهم و نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات تيمقاد .

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