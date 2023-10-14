إخراج الأمريكيين من غزة عبر رفح اليوم

قال مسؤول أمريكي يرافق وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في جولته الإقليمية في الشرق الأوسط، إن مصر والكيان الصهيوني اتفقتا اليوم السبت على السماح للمواطنين الأمريكيين بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحسب وسائل إعلام، قال المسؤول إن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على إبقاء المعبر الوحيد من غزة إلى مصر مفتوحا. من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 5:00 مساء (09:00-14:00 بتوقيت غرينتش). مضيفا أن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد حتى الآن بأن الاتفاق يجري تنفيذه، “لكن النية كانت جعله مفتوحا”.

وقال المسؤول إن قطر، شاركت أيضا في الاتفاق من خلال الضغط على حماس، التي تربطها بها علاقات وثيقة. للسماح بخروج المعنيين. وأورد أن ما بين 500 إلى 600 مواطن أمريكي في قطاع غزة تواصلوا للحصول على معلومات حول مغادرة القطاع المحاصر.

ولم يذكر المسؤول ما إذا كان هناك واكنون أجانب من جنسيات أخرى سيكونون قادرين على المغادرة.