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إخراج المجاهد لخضر بورقعة على متن سيارة إسعاف من محكمة بئر مراد رايس

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إخراج المجاهد لخضر بورقعة على متن سيارة إسعاف من محكمة بئر مراد رايس
بقلم أسماء.ع

إلتقطت كاميرة النهار، لحظة إخراج المجاهد لخضر بورقعة، من محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة.

وكان المجاهد بورقعة، على متن سيارة إسعاف، ومرفوق بسيارات الفرقة الأمنية.

شاهد لحظة إخراج المجاهد لخضر #بورقعة على متن سيارة الإسعاف بعد قرار الإفراج عنه

🔴🔴#مباشر من محكمة بئر مراد رايسشاهد لحظة إخراج المجاهد لخضر #بورقعة على متن سيارة الإسعاف بعد قرار الإفراج عنه

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Jeudi 2 janvier 2020

وأفرجت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، عن المجاهد لخضر بورقعة.

وحسب مصادر النهار، فإن محاكمة لخضر بورقعة ستكون يوم 12 مارس القادم، حيث ستتم محاكمته وهو في حالة إفراج.

للإشارة، تم ايداع لخضر بورقعة الحبس المؤقت يوم 30 جوان 2019.


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