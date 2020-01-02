إخراج المجاهد لخضر بورقعة على متن سيارة إسعاف من محكمة بئر مراد رايس

إلتقطت كاميرة النهار، لحظة إخراج المجاهد لخضر بورقعة، من محكمة بئر مراد رايس، بالعاصمة.
وكان المجاهد بورقعة، على متن سيارة إسعاف، ومرفوق بسيارات الفرقة الأمنية.
https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/2724823867634291/?__xts__%5B0%5D=68.ARApStZcZVs2UlFAU0FPTHMUxcJqn5EKmyJh30tBOrTn69IUtLoIP7erwSKN00qndnfPwezLbRhCZmOIc_8uEK6OZqScVMx7x01v1cr1MC318_2sF_iLBGyrXsN00Vl7LFS-N-6FwrOROmap8UHAfwcCSZ5um14xtseOYxxfoCsD212qpMhIeiOJhmOXj98Is0lnftyaqSO4a1UtA-Nr2K-vYlZTWjtiIzkyLmx8ttXng0p4slMTzNzzk5rHoyMmNLNf0FjfiM-TvhgbO17-ZJkrelDOBfaL4AsB9-w5Y1mGCpUKuh6lzxSEFx8knXsX5CjfOgay_tj0udsq53e_49j_rpKst49g4osIKQ&__tn__=-R
وأفرجت محكمة…
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