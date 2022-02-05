إخراج الطفل المعجزة ريان ميتا.. بعد 5 أيام في البئر

تمكنت فرقة الانقاذ في المغرب، من إخراج الطفل ريان، الذي سقط في بئر ضيق عمقه 60 متر في إقليم شفشاون. وقد أعلن الديوان الملكية المغربي وفاة ريان مباشرة بعد انتشاله من البئر الذي قبع فيه 5 أيام.

وتعمدت السلطات المغربية عدم اعلان وفاة الطفل ريان الى غاية اخراجه من البئر ونقله في سيارة اسعاف بعيدا عن مكان الواقعة تفاديا لاي انتزلاقات، على اعتبار ان عدد كبير من المواطنين كانوا في انتظار اخراجه.

وكانت وسائل إعلام مغربية، قد أفادت، أن صخرة صغيرة تسببت بتأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان. القابع في قعر بئر. كما أوضحت صحيفة “هسبريس” المغربية نقلا عن مصدر مسؤول، أن “الصخرة كانت توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إليه”.

كما أضافت وسائل إعلامية أخرى، أنه تم إزالة الصخرة التي كانت تعيق الوصول إلى الطفل ريان المتواجد في البئر الضيق منذ 5 أيام.

وفي وقت سابق، أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى الطفل ريان، لكن العملية تأخرت بسبب الصعوبات التي واجهتهم.

وكان نشطاء مواقع التواصل قد أطلقوا نداء استغاثة للإسراع بإنقاذ الطفل ريان الذي سقط ببئر عميقة ضيقة في إقليم شفشاون.

طالع أيضا:

الطفل ريان يشغل العالم بأسره

كما نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق بعنوان “أنقذوا ريان”، على نطاق واسع. وقال نشطاء إن قوات الحماية المدنية زودت الطفل بالأوكسجين والماء بعدما تأكدت من أنه على قيد الحياة. كما يتواجد الطفل على عمق 32 مترا وليس 60 مترا.

وتعالت نداءات من قبل الفعاليات المحلية بضرورة العمل على توفير سيارة إسعاف مجهزة،وطاقم طبي وتمريضي متخصص في طب المستعجلات والكوارث. للتعاطي مع الحالة الصحية للطفل بعد إخراجه من البئر، عوض التنقل به بين مشافي الجهة، واصفة إقليم شفشاون بالمنكوب.

للإشارة، سقط الطفل “ريان” في بئر عميق يبلغ عمقه 60 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، يوم الثلاثاء في البئر الذي يبلغ عمقه 60 مترا.

وفي هذا السياق أثارت محاولات انتشاله جدلا حول الإمكانيات المتاحة لرجال الوقاية المدنية لإنقاذ أرواح الناس. وربطت فرق الإنقاذ هاتفا مع حبل وأنزلته إلى قعر البئر. حيث أظهر الفيديو الملتقط أن الطفل بخير ويجلس بشكل سليم رغم ضيق الحفرة.

كما قالت وسائل اعلام مغربية إن الطفل ريان ما يزال على قيد الحياة عالقا على عمق 35 مترا في البئر. مشيرة إلى معاناته من إصابة وجروح طفيفة على مستوى الرأس.