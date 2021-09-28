إخضاع الشاب الذي رشق ماكرون بـ”البيض” للعلاج النفسي

قال مكتب المدعي العام في ليون اليوم الثلاثاء ، أن الشاب الذي رشق الرئيس إيمانويل ماكرون ببيضة على كتفه، نُقل إلى مستشفى”فيناتير في برون” للعلاج النفسي.

وقال المدعي العام في بيان له أن الشاب خضع لفحص طبي نفسي. مما أدى إلى إلغاء محاكمته، ونقله إلى المستشفى للعلاج النفسي، شرق ليون.

وكان الشاب البالغ من العمر 19 سنة، قد رشق الرئيس إيمانويل ماكرون بحبة “بيض” يوم أمس الإثنين، أثناء زيارته للمعرض الدولي للتموين والفنادق والأغذية بليون.

وحسب قناة فإن الشاب هو طالب جامعي غير مسبوق قضائيا وغير معروف لذى مصالح الأمن الفرنسية.

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