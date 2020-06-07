إخضاع 315 جزائريا عائدا من مصر للحجر بمؤسستين فندقيتين في تيبازة

الوطني
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إخضاع 315 جزائريا عائدا من مصر للحجر بمؤسستين فندقيتين في تيبازة صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

تكفلت مؤسستين فندقيتين في تيبازة، بـ 315 جزائريا، عائدا من مصر، وصلوا ليلة السبت إلى الأحد.

وحسب ما نقلته اليوم الأحد، وكالة الأنباء، عن مصالح الولاية، تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمصر.

ويخضع حاليا المواطنون الجزائريون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، بكل من الفندق الخاص “السلام” ببوإسماعيل “170 شخص”، والمؤسسة الفندقية القرن الذهبي “145 شخص”.

وأضاف ذات المصدر، أنه قد تم إخضاع المتكفل بهم للفحص الطبي وقياس الحمى.

كما تم تجنيد أطقم طبية على مستوى المؤسستين الفندقيتين لمرافقتهم طيلة 14 يوما فترة الحجر الصحي طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.


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