إخلاء فندق بألمانيا عقب تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، فندقا في مدينة “بيلفيلد” بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، عقب تهديد بوجود قنبلة.

وأفادت الشرطة الألمانية، نقلا عن وسائل إعلام ألمانية، أن الفندق تلقى مكالمتين تهديديتين من رجل مجهول الهويته، واضطر 106 نزلاء لمغادرة غرفهم لمدة زادت عن ساعة ونصف ساعة.

ووفرت سلطات المدينة حافلتين لمبيت النزلاء، فيما قامت قوات الأمن المبنى بعلمية تمشيط للمبنى بكلب مدرب على اكتشاف المواد المتفجرة.

لكن السلطات لم تعثر على أي أجسام مشبوهة، وتم إعادة فتح الفندق بعد ذلك.

وحسب نفس المصدر فإن صاحب الاتصال التهديدي طالب بتحويل أموال طائلة له في صورة العملة الرقمية “بيتكوين”، هذا وتواصل السلطات التحقيقات حتى الآن لمعرفة هوية المتصل.