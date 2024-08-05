إخماد حرائق أدغال وأحراش في 3 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق الغابات، الادغال والاحراش، على الساعة 20 سا 30د.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم بولاية البليدة

إخماد حريق أدغال و أحراش ببلدية أولاد السلامة، في حين تبقى

عملية الحراسة متواصلة.

كما تم بنفس الولاية أيضا، إخماد حريق أدغال و أحراش بالجلالطة كاف الغراب، حيث تبقى عملية الحراسة متواصلة.

أما بولاية تيزي وزو، فقد تمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد حريق أدغال وأحراش بقرية تيبشارين بلدية بوسيف مزرانة نهائيا.

وفي ولاية جيجل، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بمنطقة قاع الزان بلدية بوسيف اولاد عسكري، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.