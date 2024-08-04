إخماد حرائق غابات في 3 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها اليوم الأحد، عن الحالة العامة لحرائق الغابات، الادغال والاحراش، على الساعة 20 سا 30د.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد نجح عناصر الحماية المدنية في إخماد حريق غابة اندلع بمنطقة التراغنية بلدية تنس ولاية الشلف نهائيا.

أما بولاية تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق أدغال وأحراش بسغرين آيت القائد بلدية اقني قغران نهائيا.

وفي ولاية سكيكدة، تم إخماد حريق غابة بمنطقة بو الزلازل بلدية الشرائع، فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة.

كما تم إخماد حريق غابة اندلع بعين أم الجرى بلدية الحدادة بسوق أهراس نهائيا.

وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية، فقد اندلع بولاية غليزان

حريق أشجار مثمرة دوار المصابحية بلدية المطمر، حيث تبقى عملية الاخماد متواصلة.