إخماد حريق بالسوق الأسبوعي بتندوف

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث نشوب حريق شب بالسوق الأسبوعي للخضر والفواكه، بالمكان المسمى السوق الأسبوعي بحي القصبة، بلدية ودائرة تندوف.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 02سا40د، من اجل إخماد حريق شب بالسوق الأسبوعي للخضر والفواكه. بالمكان المسمى السوق الأسبوعي بحي القصبة، بلدية ودائرة تندوف.

مشيرة أن الحريق تم إخماده على الساعة 04سا 25د، دون تسجيل خسائر بشرية. حيث سخر لهاذا التدخل 06 شاحنات الإطفاء 01 سيارة الإسعاف.

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