إخماد حريق بمطعم للوجبات السريعة ببلدية خير الدين في مستغانم

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم اليوم من إخماد حريق على مستوى مطعم للوجبات السريعة.

وحسب ذات المصالح الحريق شب في حدود الساعة 11 و20 دقيقة بمطعم للوجبات السريعة ” بناء صلب”. بالمكان المسمى شارع حمو عبد القادر ببلدية خير الدين.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بضيق في التنفس يبلغ من العمر 25 سنة. تم إسعافه وتحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات لخير الدين.

وأضاف البيان أنه تم إنقاد 4 قارورات غاز بوتان، 2 مكيف هوائي،3 افران، 100 كرسي بلاستيكي. وأيضا آلة للعجن، آلة خاصة بإعداد المشروبات، ثلاجة، أواني الطبخ.

هذا وتم إخماد الحريق في حدود الساعة 11 سا و 48 دقيقة دون تسجيل خسائر بشرية.