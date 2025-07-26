إخماد عدة حرائق عبر هذه الولايات

تمكنت فرق الحماية المدنية، من السيطرة على حرائق الغابات والأدغال التي اندلعت في عدة ولايات.

ووفقاً لحصيلة المديرية العامة للحماية المدنية، تم إلى غاية الساعة الثامنة والنصف صباحا، إخماد أغلبية البؤر المشتعلة، مما يعكس نجاحاً ميدانياً كبيراً.

وفي ولاية برج بوعريريج، تمت السيطرة نهائياً على حريق الغابة في منطقة القريو، وهي نقطة حدودية بين بلديات جعافرة، القلة، وتفرق. وتتواصل حالياً عملية الحراسة.

وفي قالمة، تم إخماد حريقي أدغال في بلدية مجاز الصفاء وبلدية بن جراح بشكل كامل.

كما تم إخماد 3 حرائق بشكل نهائي، في بلديات أعميرة آراس، تسالة المطاعي، وحمالة، بولاية ميلة.

فيما تم إخماد حريقين في بلدية مشروحة وبلدية عين الزانة بشكل نهائي، في ولاية سوق أهراس: .

وتتواصل جهود الحماية المدنية، في تبسة، حيث تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق غابة في جبل الحوض ببلدية مرسط. وفي المقابل، تمكنت الفرق من إخماد حريق آخر في جبل قوراي ببلدية الكويف.

وتؤكد هذه الحصيلة على يقظة فرق الحماية المدنية وتفانيها في حماية الثروة الغابية للجزائر. مع التأكيد على أهمية عمليات الحراسة لضمان عدم تجدد الحرائق.