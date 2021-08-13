إخماد كل الحرائق المشتعلة بتيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن إخماد كل الحرائق المشتعلة بولاية تيزي وزو.

وقالت المديرية العامة في بيان لها، أن أعوان الحماية يقومون الآن بعملية الحراسة لتفادي إعادة نشوب الحرائق، كما دعت المواطنين الى توخي الحيطة والحدر، في ظل استمرار الظروف الجوية كموجة الحر وكذا الرياح القوية.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال 14 ساعة الأخيرة باخماد إخماد 76 حريق عبر 15 ولاية خلال 24 ساعة الأخيرة منها 40 حريق بتيزي وزو.

وحسب ذات البيان، فقد تم إخماد 11 حريق بولاية الطارف، بجاية 8، جيجل 4 حرائق، و البليدة ، بالاضافة الى إخماد حريقين بولايات عين الدفلى، سوق اهراس، المدية، سكيكدة، وكذا إخماد حريق بولايات تبسة، عنابة بومرداس،وبرج بوعريريج.

وأضاف البيان، أن فرق الحماية تعمل رفقة المصالح الخاصة تعمل حاليا على إخماد 35 حريق عبر 11 ولاية، 9 حرائق بولاية جيجل، و 7 حراق بولاية بجاية، الطارف بـ 6 حرائق، قالمة وسوق اهراس بـ3 حرائق، وحريقين بالشلف وبومرداس، وحريق بعنابة، و معسكر، وعين الدفلى.