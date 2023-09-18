إخماد كل الحرائق المندلعة عبر 4 ولايات

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد الحرائق التي اندلعت ببعض الولايات

ونشرت ذات المصالح الحالة العامة لحرائق الغابات إلى غاية الساعة 14:30 سا. أين تم عملية إخماد حريق واحد متواصلة بولاية بجاية. كما تم التحكم و إخماد جل الحرائق الأخرى التي شهدتها ولاية بجاية. بالإضافة كذلك إلى تواصل عملية إخماد حريقين بولاية جيجل مع التحكم في باقي الحرائق وإخمادها نهائيا.

وفي ولاية تيزي وزو، تم إخماد حريقين وهما تحت الحراسة. وإخماد حريقين بولاية سكيكدة. وهما تحت الحراسة. ناهيك عن إخماد حريق نهائيا بولاية البليدة.