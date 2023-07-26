إخماد كل الحرائق المندلعة

كشفت وحدات الحماية المدنية، أنه تم الإنتهاء صبيحة اليوم الأربعاء من إخماد كافة الحرائق المندلعة عبر عدة ولايات.

وحسب مصالح الحماية المدنية، أكدت أنه تم إخماد كل الحرائق. بالإضافة كذلك إلى أن عمليات الحراسة متواصلة.

ونجحت مصالح الحماية المدنية إلى غاية أمس الثلاثاء في إخماد غالبية الحرائق التي مست عدة ولايات بنسبة 80 بالمئة. وذلك بفضل التجند المتواصل دون انقطاع وتعزيز العمليات الميدانية وتعاضد الإمكانيات بين الولايات. وتتواصل هذه الجهود لاخماد ما تبقى منها وكذا مراقبة المناطق التي تم إخماد الحرائق بها.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد اعلنت في بيان لها، أن هذه النتائج الايجابية تحققت بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الاطفاء المقحمة. التي حققت نتائج ملموسة وبلغت نجاعتها القصوى بعد التحسن النوعي للظروف المناخية. وانخفاض سرعة الرياح ودرجة الحرارة.

كما أبرزت الوزارة انه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم التحكم في الحرائق التي مستها. عمليات معاينة للأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها.

وعلى إثر هذه النيران عاين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد. المناطق المتضررة من الحرائق على مستوى ولايتي البويرة وبجاية. واطلع على مستوى تقدم عمليات الإخماد ومدى التكفل بالمواطنين.

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