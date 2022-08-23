إخماد 22 حريقا بـ 12 ولاية خلال 24 ساعة

قامت مصالح الحماية المدنية، باخماد 22 حريقا على مستوى 12 ولاية، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل أي حريق اليوم الثلاثاء إلى غاية 11 عشر صباحا.

وفي بيان لمصالح الحماية، أنه في إطار مكافحة حرائق الغابات خلال 24 ساعة الماضية قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية، منها 4 حرائق (حريق غابة – حريقي أدغال و حريق أحراش).

بالاضافة الى 18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة و غليزان.

حيث قدرت الخسائر بـــ1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش و كذا 2473 حزمة تبن و 340 شجرة مثمرة.

واضاف البيان أنه بالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات و المحاصيل الزراعية الى غاية هذا اليوم 23 أوت 2022 على الساعة 11 صباحا، لم يسجل أي حريق.

فيما تبقى جميع الوسائل المدية و البشرية المجندة لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية في حالة تأهب للتدخل.

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