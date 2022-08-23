إخماد 22 حريقا بـ 12 ولاية خلال 24 ساعة
قامت مصالح الحماية المدنية، باخماد 22 حريقا على مستوى 12 ولاية، خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل أي حريق اليوم الثلاثاء إلى غاية 11 عشر صباحا.
وفي بيان لمصالح الحماية، أنه في إطار مكافحة حرائق الغابات خلال 24 ساعة الماضية قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 22 حريقا من الغطاء النباتي على مستوى 12 ولاية، منها 4 حرائق (حريق غابة – حريقي أدغال و حريق أحراش).
بالاضافة الى 18 حريق محصول زراعي في كل من ولايات تيبازة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، الشلف بسكرة، البليدة، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة و غليزان.
حيث قدرت الخسائر بـــ1.5 هكتار من الأدغال، 40 هكتار من الأحراش و كذا 2473 حزمة تبن و 340 شجرة مثمرة.
واضاف البيان أنه بالنسبة للحالة العامة لحرائق الغابات و المحاصيل الزراعية الى غاية هذا اليوم 23 أوت 2022 على الساعة 11 صباحا، لم يسجل أي حريق.
فيما تبقى جميع الوسائل المدية و البشرية المجندة لمكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية في حالة تأهب للتدخل.
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السيطرة على حريق غابي بسطيف
كما تمكن أعوان الحماية المدنية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع منتصف نهار أمس، في نواحي بني غبولة بلدية عين القراج بولاية سطيف.
وفي بيان لمصالح الحماية لذات الولاية، فقد كللت جهود كل المتدخلين في الميدان من السيطرة على الحريق
الذي اندلع منتصف نهار اليوم في نواحي بني غبولة بلدية عين القراج دائرة بني ورثيلان.
وذلك بعد وصول الدعم عصرا والمتمثل في الرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات للحماية المدنية سطيف.
تلاه بعدها التدخل الجوي بثلاث عمليات قذف للماء لاسيما في البؤر الكبيرة.
لتتواصل عمليات إخماد باقي المواقد بشاحنات التدخل الخفيفة والمتوسطة، والوسائل المحمولة واليدوية لفرق المشاة،
وبدعم من مصالح الغابات، الدرك الوطني، البلديات وعشرات المواطنين. دون تسجيل إصابات بشرية.
الطارف: توقيف شخصين بتهمة إشعال الحرائق بإحدى الغابات
كما قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية زريزر في ولاية الطارف، اليوم الاثنين، بتوقيف شخصين يُشتبه في صلتيهما بحرق أملاك غابية.
وحسب بيان لذات الفرقة، جرى وضع الموقوف الأول رهن الحبس المؤقت، بينما جرى إخضاع الثاني للخبرة العقلية.
ويتعلق الأمر بشخصين تتراوح أعمارهما بين 40 و70 سنة ينحدران من ولاية الطارف. ويُشتبه في تورطهما بالحرق العمدي لإحدى غابات المنطقة.
كما أوضحت الفرقة، أنه وبعد اندلاع حريق بالغابة المذكورة، تمّ تطبيق المخطط الأمني لقائد مجموعة الدرك الوطني في الأزمات.
وبفضل يقظة أفراد الدورية التابعة لفرقة زريزر للسك الأمني، وفي ظرف “قياسي” تم توقيف المشتبه فيهما على بعد 1.5 كلم عن مكان نشوب الحريق.
ووجد بحوزة الموقوفين، قفازات بلاستيكية وهاتف نقال ذو شريحتين ومبلغ مالي يقدر بـ 3 آلاف دج.
وبعد التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.
ليتم إيداع الأول الحبس المؤقت، أما الثاني ونظرًا لظروفه الصحية والنفسية،
فتمّ طلب إخضاعه للخبرة العقلية عليه قبل إصدار القرار القضائي.